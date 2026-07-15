Sevgili Yay, Güneş'in Yengeç burcuna geçişi seni finansal ve duygusal krizleri yönetme, derin analizler yapma dönemine taşıyor. İş hayatında gözle görülmeyen ortaklıklara, sözleşmelerin arkasında yatan detaylara ve stratejik kriz anlarına odaklanmak durumunda kalabilirsin. Merkür retrosu, daha önce çözüldüğünü sandığın idari veya operasyonel sorunları yeniden önüne getirebileceğinden, problemleri yüzeysel geçiştirmek yerine kökten çözmeye odaklanmalısın.

Maddi olarak miras, nafaka, kredi pürüzleri ya da eşin/ortağın bütçesindeki dalgalanmalar ana gündem madden haline gelebilir. Satürn'ün uyguladığı finansal baskı, borç yapılandırmalarında veya bankacılık işlemlerinde bürokratik engellerle karşılaşmana neden olabilir. Bugün başkalarının kaynaklarına güvenerek harcama yapmaktan kesinlikle kaçınmalı, kendi bütçeni tamamen bağımsız bir şekilde yönetmeye çalışmalısın.

İlişkisi olan bir Yay isen partnerinle arandaki tutku seviyesi artarken, buna paralel olarak kıskançlık ve güç savaşları da tetiklenebilir; gizli saklı konuların su yüzüne çıkması aranızda geçici gerilimler yaratabilir. Bekar bir Yay isen duygusal anlamda büyük bir dönüşüm eşiğindesin; artık seni yoran tabuları yıkmak isteyeceksin. Karşına çıkan insanlara karşı hemen teslim olmak yerine, onların güvenilirlik testlerinden geçmesini bekleyeceksin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…