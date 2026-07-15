Sevgili Yay, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında derin duygusal krizleri yöneteceğin ve tutkuları yoğun hissedeceğin bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Yay isen partnerinle arandaki çekim seviyesi artarken, buna paralel olarak kıskançlık ve güç savaşları da tetiklenebilir. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn baskısı nedeniyle geçmişten gelen gizli kalmış konuların gün yüzüne çıkması aranızda geçici gerilimler yaratabileceği için şeffaf olmayı seçmelisin.

Bekar bir Yay isen duygusal anlamda büyük bir dönüşüm eşiğindesin ve aşk hayatındaki eski tabularını yıkmak isteyeceksin. Karşına çıkan yeni adaylara karşı hemen teslim olmak yerine, onların güvenilirlik ve sadakat testlerinden geçmesini bekleyecek kadar seçici davranacaksın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…