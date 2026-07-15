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Yay Burcu right-white
16 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.07.2026 - 18:01
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Yay ve yükselen Yay burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

16 Temmuz Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında derin duygusal krizleri yöneteceğin ve tutkuları yoğun hissedeceğin bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Yay isen partnerinle arandaki çekim seviyesi artarken, buna paralel olarak kıskançlık ve güç savaşları da tetiklenebilir. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn baskısı nedeniyle geçmişten gelen gizli kalmış konuların gün yüzüne çıkması aranızda geçici gerilimler yaratabileceği için şeffaf olmayı seçmelisin.

Bekar bir Yay isen duygusal anlamda büyük bir dönüşüm eşiğindesin ve aşk hayatındaki eski tabularını yıkmak isteyeceksin. Karşına çıkan yeni adaylara karşı hemen teslim olmak yerine, onların güvenilirlik ve sadakat testlerinden geçmesini bekleyecek kadar seçici davranacaksın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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