Sevgili Yay, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, aşk hayatında geçmişte biriken kırgınlıkları geride bırakıp yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor. Neptün retrosu ise konuşulmayan duyguların zamanla büyüdüğünü gösterirken, açık iletişimin ilişkini güçlendireceğini hatırlatabilir.

İlişkisi olan bir Yay burcuysan, uzun zamandır içinizde kalan bir konuyu sakin bir şekilde konuşarak birbirinizi yeniden anlamaya başlayabilirsiniz. Bekar bir Yay burcuysan, yeni biriyle tanışabilir ve bu kez hislerinin karşılıksız olmadığını kısa sürede fark edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…