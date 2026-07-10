Sevgili Yay, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında hoşlandığın kişiyi mi, yoksa onun temsil ettiği fikri mi sevdiğini sorgulatabilir. Özellikle uzun süredir uzaktan hayranlık duyduğun ya da kafanda büyüttüğün biriyle ilgili düşüncelerin değişmeye başlayabilir. Bugün hayallerle gerçekler arasındaki mesafe biraz daha görünür olacak.

İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerinle birlikte uzun zamandır konuştuğunuz ama bir türlü gerçekleşmeyen planlar yeniden gündeme gelebilir. Birlikte başlanacak bir hobi, gidilecek bir kurs ya da sürekli ertelenen küçük bir seyahat fikri ilişkinizin önceliklerini görmeni sağlayabilir. Bazen sorun istememek değil, aynı anda istememektir.

Bekar bir Yay burcuysan, uzun süredir hoşlandığın birinin günlük hayatını daha yakından görme fırsatı bulabilirsin. Çalışma düzeni, insanlarla iletişimi ya da olaylara yaklaşımı duygularının yönünü değiştirebilir. Çünkü bugün kalbin görüntülere değil, gerçeklere bakmak isteyecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…