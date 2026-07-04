Sevgili Yay, partnerinle arandaki diyaloğu bugün ağır felsefi konulardan çıkarıp tamamen neşeli, günlük ve köklü bir boyuta taşıyorsun. Birbirinize ailenizden, çocukluk anılarınızdan veya pratik bilgilerden bahsetmek, ilişkideki yoldaşlık bağını koparılamaz bir şekilde yenileyecek.

Bekar bir Yay burcu isen, sana sürekli aynı şeyleri anlatan, vizyonsuz insanlardan uzaklaşsan da; uzakları aramak yerine kökleri sağlam insanlara çekiliyorsun. Zihni seninle aynı hızda çalışan, iletişimi güçlü ve aidiyet duygusu yüksek o aydınlık ruhla, mesajlaşmaya doyamayacağın harika bir serüvene yelken açıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…