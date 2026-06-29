Sevgili Yay, partnerinle arandaki maddi ve dünyevi dertleri bir kenara bırakıp ruhunu besleyecek maceralara yelken açıyorsun. Farklı bir şehri ziyaret etmek, beraber yeni bir eğitime başlamak veya inançlarınızı derinleştirecek sohbetler etmek, ilişkinin dostluk ve tutku bağını ölümsüzleştirecek.

Bekar bir Yay burcu isen, Merkür retrosu eski, kapatılmamış hesaplaşmaları gündeme getirebilir ancak sen Jüpiter'in iyimser ışığına yöneliyorsun. Kısıtlayıcı, vizyonu dar insanlardan uzaklaşıp; zihnine meydan okuyan, hayatı bir keşif yolculuğu olarak gören ve senin özgürlüğüne saygı duyan o bilge karakterle, sınırları aşan çok heyecanlı bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…