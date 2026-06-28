Sevgili Yay, partnerinle geleceğe dair maddi manevi güvenli bir yapı inşa etme kararlılığın, ilişkini çok sağlam bir boyuta taşıyor. Birlikte bütçe yapmak veya yaşam standartlarını artıracak planlar kurgulamak, aranızdaki şefkati ve yoldaşlığı derinleştirecek.

Bekar bir Yay burcu isen anlık heveslerle yaklaşan kişilere kapını kapatıyorsun. Hayatını sağlam temeller üzerine kurmuş, eylemlerinde tutarlı ve sana maddi manevi güven hissi veren olgun bir karakterle saygı çerçevesinde çok güçlü bir bağ kuracaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…