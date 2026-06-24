Sevgili Yay, ilişkilerde belirsizliğe son verip net kararlar almak, ruhundaki tüm stresi söküp atıyor. Partnerinle birbirinize karşı sergilediğiniz olgunluk ve dürüstlük, sevginizin veya saygınızın en güzel kanıtı olacak.

Bekar bir Yay burcu isen sorumluluk almaktan kaçan flörtleri geride bırakıyorsun. Senin hedeflerine saygı duyan, vizyonuna inanan ve yanında sağlam duran kişiyle, temelleri çok güçlü atılacak bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...