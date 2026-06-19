Sevgili Yay, partnerinle hayatın sıkıcı rutinlerini bir kenara bırakıp beraber öğreneceğiniz ve keşfedeceğiniz yeni alanlara yelken açıyorsun. Birlikte bir belgesel izlemek veya uzak gelecek hayalleri kurmak, ilişkinizin tutkusunu vizyonla harmanlayacak.

Bekar bir Yay burcu isen, sınırları olmayan, seni entelektüel olarak kısıtlamayacak insanlara çekiliyorsun. Girdiği ortamda vizyonuyla fark yaratan, anlattığı hikayelerle ufkunu iki katına çıkaran bağımsız karakterle aranda kelimelerin sınırlarını aşan harika bir bağ filizleniyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...