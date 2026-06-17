Sevgili Yay, bugün ilişkinde partnerinle aidiyet ve kök salma üzerine kurduğun derin bağ, ilişkini göçebe enerjisinden kurtarıp güvenli bir limana dönüştürüyor. Geçmişine saygı duymak, geleceğine atacağın en sağlam adımdır.

Ama bekar bir Yay burcu isen Venüs ile Plüton karşıtlığı altında anlık heyecanlar arayan flörtleri reddediyorsun. Sana geçmişinden, ailesinden ve hayata tutunduğu köklerden bahseden derin bir karakterle, güven ve sadakat üzerine inşa edilecek çok sağlam bir iletişime yelken açmak üzeresin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...