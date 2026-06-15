Sevgili Yay, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlığının coşkulu frekansıyla partnerinizle birlikte yaptığınız plansız kutlama yemeği, rutinleşmeye başlayan akşamlarınıza ilaç gibi gelecek. Eğlenmeyi ve hayatı kutlamayı bilen doğan, aranızdaki tutkuyu çok neşeli bir boyuta taşıyor.

Bekar bir Yay burcu isen, performansından etkilenerek sana adım atan kişiyle kuracağın diyalog, sıradan tanışmalardan çok farklı olacak. Öz güvenli ve senin mizahına ayak uydurabilen bir karaktere kapılarını aralamak, günün harika enerjisini aşka dönüştürecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...