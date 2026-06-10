Sevgili Yay, bugün beraberliğinde partnerinle aynı evin içinde adeta iki mesai arkadaşı gibisiniz. Romantik bir akşam yemeği planı yerine, evin bozulan bir eşyasını tamir etme veya haftalık alışverişi yapma gibi görevler sizi birbirinize değil, yorgunluğa itecek. Görev dağılımındaki ufak inatlaşmalar can sıksa da, bu sadece sıradan bir rutindir.

Ama bekarsan, birini tanımak ve ona enerji harcamak bugün senin için angaryadan farksız. Mesajlaşmanın verdiği yorgunluktan kaçıp, tüm ilgini evdeki bitkilerine, kendi diyet programına veya evcil hayvanına veriyorsun. Aşk olmadan da hayatın ne kadar düzenli ve sorunsuz işlediğini görmek bugün sana büyük bir keyif veriyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...