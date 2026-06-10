Sevgili Yay, bugün Ay Boğa burcundayken, senin özgür ruhun ve vizyoner zihnin tamamen sıkıcı, monoton ve tekrarlayan günlük rutinlerin içine hapsolmuş durumda. Masa temizlemek, fatura düzenlemek, birikmiş e-postaları yanıtlamak veya saatlerce aynı işi yapmak seni bugün kelimenin tam anlamıyla hayattan soğutabilir. Kaçacak hiçbir yerin yok.

Çalışma ortamında veya hizmet ettiğin alanlarda her şey o kadar yavaş ilerliyor ki, içindeki koşma isteği prangalanmış gibi hissedeceksin. Gündelik sorumlulukları eğlenceli hale getirmeye çalışmak da bugün işe yaramayacak; sıkıcı işleri mecburen, dişini sıkarak bitirmek zorundasın. Sabır bugün senin en büyük düşmanın ve öğretmenin.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde romantizmin tamamen çöpe atıldığı, partnerinle aranızda sadece 'çöpü kim dökecek, bulaşığı kim yıkayacak' tartışmalarının yaşandığı son derece sıradan bir gün. Aşkı değil, günlük ev sorumluluklarını paylaşıyorsunuz. Bekarsan, bugün insanlarla iletişim kurmaktan, flört taktiklerinden o kadar sıkıldın ki; aşka yatırım yapmak yerine barınaktan bir evcil hayvan sahiplenmek, bitki ekmek veya sadece kendi sağlığına odaklanmak sana çok daha cazip ve güvenli geliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...