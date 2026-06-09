Sevgili Yay, bugün Ay ile Neptün'ün puslu ve dağıtıcı kavuşumu, ev ve yuva alanında seni biraz kararsızlığa, belki de ufak tefek kaoslara sürükleyebilir. Taşınma planların varsa işler biraz sarpa sarabilir, emlakçılarla yapılan görüşmeler havada kalabilir veya ev içinde çözülemeyen ufak bir su tesisatı sorunu canını sıkabilir. Bugün evle ilgili büyük ve kesin kararlar almak için doğru bir gün değil.

Aile içinde de yanlış anlaşılmalar ön planda. Senin dürüst ve bazen fazla net tavrın, aile büyükleri tarafından yanlış, belki de ilgisiz olarak algılanıp duygusal bir siteme maruz kalabilirsin. Onların alınganlıklarını rasyonel bir şekilde çözmeye çalışmak yerine sadece şefkatle dinlemek bugün krizi büyümeden söndürecektir.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde ise özgürlük damarının fena halde kabardığı, aidiyetin sana bir pranga gibi hissettirdiği bir güne başlıyorsun. Partnerinin sürekli sana yapışmak istemesi veya aşırı duygusal beklentileri seni boğabilir. Kırıcı olmadan ondan biraz kendi alanına çekilme ve mola isteme cesaretini göstermelisin. Bekarsan, sana çok hızlı bağlanmaya çalışan, ilk günden gelecek planları kuran ağır ve duygusal kişiden adeta arkanı dönüp koşarak kaçmak isteyeceksin. Oysa sen henüz bu derin sulara girmeye hiç hazır değilsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...