Sevgili Yay, bugün ilişkinde derin, ağır ve aşırı samimi romantizm seni adeta boğabilir. Partnerinin her saniye seninle olmak istemesi karşısında, nefes almak için kibarca bir mola talep edebilirsin. Bu bir ayrılık değil... Sadece çok sevdiğin kendi mağarana çekilip zihnini sıfırlama, bireyselliğini hatırlama ihtiyacı, değil mi?

Ama bekarsan, karşındaki insanın yoğun melankolisi veya aşırı duygusal tavırları sana bir uyarı sinyali gibi gelecek. İlişkinin başından omuzlarına yüklenen bu ağır sorumlulukları ise çekmek istemediğin için, daha fazla umut vermeden iletişimi dürüstçe keseceksin. Özgür ruhun bugün sahte dramalara kapalı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...