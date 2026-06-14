Sevgili Yay, bugün ilişkiler evini tazeleyen İkizler Yeni Ayı'nın rasyonel ışığıyla, aldığın ayrılık kararı sana acıdan ziyade büyük bir ferahlama verecek. Telefon ekranında bekleyen bir hayatın gerçek olmadığını anladığın için bu vedalaşma her iki tarafın da hayatına taze bir nefes alanı açacak. Dürüstlük en güzel veda şeklidir.

Bekarsan, iş ortamındaki veya dil kursundaki yabancı kökenli bir kişiyle yaşanan ufak bir iletişim kazası, önce komik bir özre, ardından da neşeli bir kahve buluşmasına dönüşüyor. Yanlış anlaşılan kelimeler, aranızda tatlı bir özel dile evrilecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...