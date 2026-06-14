Sevgili Yay, İkizler burcundaki Yeni Ay, pazartesi sabahı karşına uluslararası bir müşteri veya yabancı bağlantılı yeni bir proje çıkarıyor. Ancak sözleşmeyi imzalarken veya toplantı sırasında, dilden veya kültürel farklılıklardan kaynaklanan ciddi bir tercüme hatası süreci kilitleyecek. İletişimsizlik, anlaşmayı iptalin eşiğine getirebilir.

Ofiste bu dil veya kültür bariyerini aşmak için çevirmenlerle uğraşmak, farklı saat dilimlerine göre çalışmak gününü kaosa çevirecek. Doğrudan ve hızlı ilerlemeyi seven yapın, bu evrak trafiğinde adeta boğulacak ve sabrının son demlerini yaşayacaksın.

Aşkta ise radikal bir bitiş veya coğrafi bir karar var. Uzak mesafe ilişkisi yaşayan bir Yay burcu isen, bu yorucu iletişimsizliğe daha fazla dayanamayıp akşamki görüntülü aramada ilişkiyi medenice bitirme kararı alıyorsun. Ekranlardan yaşanan aşk artık sana yetmiyor. Ama aynı evde yaşıyorsanız, partnerinin aniden ortaya attığı taşınma veya yurt dışına gitme fikri, ilişkide hararetli ama heyecanlı bir gelecek planlamasına dönüşecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...