Sevgili Yay, bugün Venüs'ün Aslan burcundaki hareketi seni açık havaya ve maceraya çağırıyor. Cumartesi gününü doğa yürüyüşü yaparak veya kamp kurarak değerlendirmek isteyebilirsin. Lastik patlaması veya yanlış yola sapmak gibi ufak tefek aksilikler planlarını değiştirse de, bu durum eğlenceni asla bozmayacak.

Açık havada aldığın her nefes, zihnindeki o karmaşık düşünceleri süpürüp atıyor. Belki bir felsefe atölyesine katılmak veya yeni bir kültürü araştırmak, ruhunu besleyecek. Sınırları aşmak bugün en büyük tutkun.

Peki ya aşk? Yaşadığın ufak tefek aksilikleri partnerinle birlikte kahkahalarla anılacak bir maceraya dönüştürüyorsun. Birlikte sorun çözmek aranızdaki bağı inanılmaz kuvvetlendiriyor. Bekarsan, kamp alanında veya doğa sporları yaparken çadırını kurmakta zorlandığın an yardıma koşan, pratik zekalı ve neşeli biriyle yepyeni bir hikayeye başlayabilirsin. Doğa aşka zemin hazırlıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...