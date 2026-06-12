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Yay Burcu right-white
13 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Haziran Cumartesi günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Haziran Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Venüs'ün Aslan burcundaki hareketi karaciğerine etki ediyor. Hafta sonu sürekli hareket halinde olma isteği ise bacak kaslarında gerilmeye veya hafif kasılmalara yol açabilir.

Tam da bu yüzden alt bedenini tazelemeye ve asit-baz dengeni korumaya odaklanmalısın. Ancak bunun için enerjini tüketecek uzun koşular yerine, yeşil gıdalara ve bacak kaslarını uzatan germe hareketlerine yönelmelisin. Bedenini içeriden arındırıp kaslarına esneklik tanımak, fiziksel dayanıklılığını harika bir şekilde artıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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