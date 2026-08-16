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Yay Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Ağustos - 23 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta enerjini korumaya çalışmalısın. Pazartesi Mars-Neptün karesi günlük düzen alanını etkiliyor ve kendini yorgun, verimsiz hissedebilirsin; az iş yapıp onu iyi yapmalısın. Salıdan itibaren Ay en gizli alanına geçiyor ve içe dönüş devam ediyor. Pazar günü Güneş Başak burcuna geçtiğinde ise kariyer alanın aydınlanıyor; önümüzdeki bir ay boyunca mesleki görünürlüğün artıyor, yani bu hafta dinlenirsen pazardan itibaren güçlü başlarsın.

Maddi olarak ise hafta başında küçük harcamalar kontrolden çıkabilir. Nereye ne harcadığını takip etmelisin.

Aşk hayatında enerjin düşük. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerine ayıracak halin olmayabilir; bunu açıklarsan yanlış anlaşılmanın önüne geçersin. Bekar bir Yay burcu isen, bu hafta kendini zorlayıp sosyalleşmen gerekmiyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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