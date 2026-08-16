Sevgili Yay, bu hafta enerjini korumaya çalışmalısın. Pazartesi Mars-Neptün karesi günlük düzen alanını etkiliyor ve kendini yorgun, verimsiz hissedebilirsin; az iş yapıp onu iyi yapmalısın. Salıdan itibaren Ay en gizli alanına geçiyor ve içe dönüş devam ediyor. Pazar günü Güneş Başak burcuna geçtiğinde ise kariyer alanın aydınlanıyor; önümüzdeki bir ay boyunca mesleki görünürlüğün artıyor, yani bu hafta dinlenirsen pazardan itibaren güçlü başlarsın.

Maddi olarak ise hafta başında küçük harcamalar kontrolden çıkabilir. Nereye ne harcadığını takip etmelisin.

Aşk hayatında enerjin düşük. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerine ayıracak halin olmayabilir; bunu açıklarsan yanlış anlaşılmanın önüne geçersin. Bekar bir Yay burcu isen, bu hafta kendini zorlayıp sosyalleşmen gerekmiyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…