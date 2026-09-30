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Yay Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:01
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Gökyüzü Ekim ayında bir hayli hareketli! Yay ve yükselen Yay burçları Ekim ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ekim ayı nasıl geçecek? Bu ay Yay ve yükselen Yay burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, ufkun bu ay genişliyor. Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter yurt dışı, eğitim ve yayıncılık alanını hareketlendiriyor. Bir kurs, sertifika programı ya da yurt dışı bağlantılı bir iş kariyerine yeni bir yön verebilir. Ayın ilk yarısında Terazi'de gerçekleşen Yeniay arkadaş ve sosyal çevre alanını çalıştırdığı için bir ekip projesi, dernek ya da çevrimiçi topluluk üzerinden fırsatlar gelebilir. Ay sonuna doğru Güneş ve Merkür perde arkası alanına geçiyor. Bu dönemde biraz geri çekilip enerjini toplaman gerekecek; yeni işlere başlamak yerine elindekileri toparlamayı seç.

Maddi olarak arkadaşlarınla ya da bir grupla yaptığın ortak harcamalar, ayın başında Güneş ile Satürn karşıtlığı yüzünden sorgulanabilir. Bir arkadaşına borç vermeden önce iki kez düşün. İş yerindeki günlük düzenle ilgili net bilgi ise ay sonunda Boğa'da gerçekleşecek Dolunayla gelecek; mesai, ek iş ya da yan haklar konusunda netlik kazanabilirsin.

Peki ya aşk? Akrep burcunda geri giden Venüs gizli duygular alanında ilerliyor; bu ay kalbinde sakladığın bir şey olabilir. Partnerine söyleyemediğin bir kırgınlığı içinde büyütme, sakin bir anında paylaş. Venüs ay sonunda Terazi'ye döndüğünde arkadaş ortamlarında birlikte vakit geçirmek aranızı ısıtacak. Henüz bir ilişkin yoksa sessizce devam eden bir hayranlık var. Ya biri seni uzaktan izliyor, ya da sen birinden hoşlanıyor ama bunu belli etmiyorsun. Arkadaş çevrendeki bir yakınlaşma ay sonunda daha görünür hale gelebilir.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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