Sevgili Yay, genelde pek çok konuyla aynı anda ilgilenirsin, ama bugün Akrep'e geçen Merkür seni tek bir meseleye odaklanıp sessizce çalışmaya yönlendiriyor. Perde arkasında yürüttüğün bir araştırma ya da kimseyle paylaşmadığın bir plan bugün netlik kazanabilir. İkizler'e ilerleyen Ay ortaklık alanını canlandırdığında bir iş ortağı ya da müşteri seninle görüşmek isteyebilir.

Maddi olarak gözden kaçan bir abonelik ya da küçük ama düzenli bir ödeme dikkatini çekebilir. Banka hareketlerine göz atmak gereksiz bir gideri kapatmanı sağlar. Bu sayede kazandığın tutarı bir birikim hesabına aktarabilirsin.

Peki ya aşk? Derin bir sohbet partnerinle aranızdaki bağı beklediğinden daha fazla güçlendirecek. Bekarsan tanışacağın biriyle yüzeysel başlayan bir konuşmanın ardında beklenmedik bir derinlik keşfedebilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…