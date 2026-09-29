Sevgili Yay, gizli alanına geçen Merkür bugün genelde şakayla geçiştirdiğin bir konuyu bu kez partnerinle ciddiyetle konuşmanı sağlayabilir. İçinde sakladığın bir kaygıyı paylaşmak yükünü hafifletir ve onun sana ne kadar destek olmak istediğini görmeni sağlar. Geçmişten kalan bir kırgınlığı da bu sohbette geride bırakabilirsiniz. Ay ilişki alanına, yani İkizler'e geçtiğinde her zamanki hafifliğiniz geri dönecek; birlikte gülebileceğiniz bir film seçmek günü neşeyle bitirir.

Bekar bir Yay olarak havadan sudan başlayan bir sohbetin seni hiç beklemediğin kadar içine çektiğini fark edebilirsin. Bu deneyimi sıradan bulmak yerine değerini bil ve bir sonraki buluşmayı sen öner. Karşındakinin dünyasını merak etmek, ilginin kalıcı olmasını sağlar. Seyahat ya da felsefe gibi ortak ilgiler sohbeti derinleştirir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…