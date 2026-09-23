Sevgili Yay, ilişkisi olan Yaylar bugün partneriyle kurduğu sessiz bir anın, uzun bir konuşmadan daha değerli olabileceğini fark edebilir; Ay'ın Balık'a geçmesiyle gelen bu sakinlik ikinize de iyi gelecek. Bu sakin an, ilişkinize alışılmadık ama değerli bir yakınlık katacak.

Bekar Yaylar ise bugün her zamanki atılganlığının yerini bir çekingenliğe bıraktığını hissedebilir; bu değişim seni bile şaşırtabilir. Bu değişim, birine gerçekten değer verdiğinin en samimi işareti olabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…