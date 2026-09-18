Sevgili Yay, bugün Ay'ın kendi burcundan çıkıp Oğlak'a geçmesi enerjini biraz düşürüyor. Partnerinin sana yaptığı pratik bir uyarıyı bugün ciddiye alman, sıkıcı gelse de ilişkine gerçekten faydalı olacak.

Eğlenceden çok ciddiyet arayan biriyle bugün karşılaşman mümkün; bu değişim ilk anda sana yabancı gelse de denemeye değer bir şey sunabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…