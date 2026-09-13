Sevgili Yay, bugünkü kavuşma içe dönüş evinde gerçekleşiyor, bu yüzden aşkı bugün gösterişle değil sessizce yaşıyorsun.

İlişkin varsa, söze dökmediğin bir şefkat davranışlarına yansıyıp partnerine ulaşabilir. Bunu fark ettirmen gerekmiyor, çünkü karşındaki bunu zaten hissedecek.

Bekarsan, kimseye açmadığın bir ilgi bugün içinde büyüyor olabilir. Bunu bastırmak yerine kendine itiraf etmen, ileride atacağın adımlar için sana netlik kazandırır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…