Sevgili Yay, bugün ilişkinde özgürlük ihtiyacın öne çıkabilir; ama bunu karşındakinden uzaklaşmak olarak değil, kendine alan açmak olarak düşünmen daha sağlıklı. Birlikte yeni bir şey deneyimlemek, aranızdaki bağı tazeler. Söz verdiğin bir planı unutmamaya dikkat et.

Bekarsan, farklı bir kültürden ya da uzak bir yerden biri dikkatini çekebilir. Maceraperest tarafın bugün öne çıkıyor; ama gerçekçi kalmayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…