Sevgili Yay, Başak Yeni Ayı kariyer alanını etkilerken bugün yeni bir fikir ya da plan seni heyecanlandırabilir; ama detayları atlamadan ilerlemen önemli. İş tarafında ufkunu genişletecek bir fırsatla karşılaşabilirsin.

Parasal olarak Uranüs’ün retrosu bazı kararlarını tekrar düşündürürken iyimserliğin seni aceleci bir karara sürükleyebilir. Aşk tarafında ise Merkür Terazi etkisiyle özgürlük ihtiyacın öne çıkabilir; karşındakine bunu nazikçe anlatman gerekebilir. Bekarsan, uzak bir çevreden biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…