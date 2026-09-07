Sevgili Yay, Ay-Jüpiter kavuşumu bugün seni alıştığın iş düzeninin dışına çıkmaya teşvik edebilir ancak bunu mutlaka seyahat üzerinden yaşamayacaksın. Yeni bir yöntem denemek, başka bir departmanın işleyişini öğrenmek ya da uzman olmadığın bir konuda sorumluluk almak gündeme gelebilir. Satürn’ün desteği, hevesini gerçekçi bir plana dönüştürmene yardım edecek.

Maddi konularda eğitim ya da yolculuk yerine spor, hobi veya kişisel gelişim için yapacağın bir ödeme öne çıkabilir. Kurs, ekipman ya da üyelik alırken başlangıç hevesin geçtikten sonra da kullanıp kullanmayacağını düşün.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinle birlikte yeni bir şey denemek isteyebilirsiniz. Daha önce gitmediğiniz bir mekan, farklı bir etkinlik ya da ortak bir hobi rutini değiştirebilir ve size iyi gelebilir. Bekarsan sana çok benzeyen biri yerine hayata tamamen farklı yaklaşan biri ilgini çekebilir; bu kez mesele ortak noktalar değil, düşünce biçimi olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…