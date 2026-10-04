Sevgili Yay, partnerinle bugün ortak bir gelecek planı üzerine konuşma isteği doğabilir. Yöneticin Jüpiter'in Aslan'da bulunması ve Ay'ın orada Mars'la kavuşması, bu konuşmaya iyimser ve cesur bir hava katıyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten kurduğu gergin açı, seyahat ya da uzak mesafeyle ilgili bir konuda küçük bir anlaşmazlığa yol açabilir; detaylara takılmadan büyük resme odaklanman ilişkini rahatlatır. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle plan somut bir adıma dönüşüyor.

Farklı bir kültürden ya da uzak bir yerden biriyle tanışmak, tek olanlar için bugün sürpriz olmaz. Venüs'ün retrosu eski bir yurt dışı aşkını ya da uzun mesafeli bir ilişkiyi hatırına getirebilir. Özgürlüğüne düşkün yapın bugün de kendini gösterecek, ama merak ettiğin kişiye biraz zaman ayırmak seni şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…