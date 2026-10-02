Sevgili Yay, Venüs bugün gizli alanında geri harekete başlıyor ve kalbinin derinlerinde sakladığın duygular yüzeye çıkabilir. Geçmişte kalan bir aşkı düşünmek, kimseye anlatmadığın bir özlemi fark etmek ya da ilişkindeki bir kaygıyı içinde büyütmek mümkün. İlişkindeysen bu düşünceleri partnerinle paylaşmak yükünü hafifletir; saklamak ise aranıza görünmez bir duvar örebilir. Mars'ın Plüton'la karşıtlığı yüzünden küçük bir konuşma tartışmaya dönüşebilir; ses tonunu yumuşak tutmaya özen göster. Birlikte yapacağınız kısa bir yolculuk planı ilişkinize yeni bir soluk getirebilir.

Kimseyle görüşmüyorsan eskiden hayran olduğun biri yeniden aklına düşebilir, hatta seninle iletişime geçebilir. Bu duygunun gerçek bir ilişkiye dönüşüp dönüşmeyeceğini anlamak için acele etme; retro süreci, duygularını test etmen için sana zaman tanıyor.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…