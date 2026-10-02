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3 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:02
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Yay ve yükselen Yay burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

3 Ekim Cumartesi günü Yay ve yükselen Yay burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Venüs bugün gizli alanında geri harekete başlıyor ve kalbinin derinlerinde sakladığın duygular yüzeye çıkabilir. Geçmişte kalan bir aşkı düşünmek, kimseye anlatmadığın bir özlemi fark etmek ya da ilişkindeki bir kaygıyı içinde büyütmek mümkün. İlişkindeysen bu düşünceleri partnerinle paylaşmak yükünü hafifletir; saklamak ise aranıza görünmez bir duvar örebilir. Mars'ın Plüton'la karşıtlığı yüzünden küçük bir konuşma tartışmaya dönüşebilir; ses tonunu yumuşak tutmaya özen göster. Birlikte yapacağınız kısa bir yolculuk planı ilişkinize yeni bir soluk getirebilir.

Kimseyle görüşmüyorsan eskiden hayran olduğun biri yeniden aklına düşebilir, hatta seninle iletişime geçebilir. Bu duygunun gerçek bir ilişkiye dönüşüp dönüşmeyeceğini anlamak için acele etme; retro süreci, duygularını test etmen için sana zaman tanıyor.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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