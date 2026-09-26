Sevgili Yay, partnerinin bugün senden daha fazla zaman geçirmenizi istemesi, içinde ani bir sıkışmışlık hissi yaratabilir; Mars-Chiron gerginliği, özgürlüğünün elinden alındığı hissini güçlendiriyor. Bu hissi kaçmak yerine konuşarak paylaşman, partnerinin seni daha iyi anlamasını sağlayacak.

Yeni tanıştığı birinin ciddi bir yaklaşımı, bekar Yayları geçmişteki bir bağlanma korkusuyla yüzleştirebilir; bu korkuyu fark edip bir kenara bırakması, önündeki fırsatı kaçırmadan değerlendirmesini sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…