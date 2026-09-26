2 Yıldır Kazdıkları Yer Büyük İskender’in 2 Bin 400 Yıllık Gizli Eğitim Yeri Çıktı
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Kaynak: https://greekreporter.com/2026/06/17/...
Yunanistan’ın kuzeyinde yer alan antik Makedon kenti Mieza’da iki yıldır aralıksız sürdürülen arkeolojik kazılarda, tarih dünyasında heyecan uyandıran son derece önemli bir keşfe imza atıldı. Arkeologlar, yürütülen titiz çalışmalar sonucunda dünyaca ünlü filozof Aristoteles’in genç Büyük İskender ile Makedon soylularının çocuklarına ders verdiği tarihi okul kompleksini gün yüzüne çıkardı.
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MÖ 4. yüzyıla tarihlenen devasa komplekste öğrencilere ait binlerce yıllık kişisel eşyalar gün ışığına çıkarıldı.
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Tarihi kaynaklar devasa eğitim merkezinin Kral II. Filip tarafından oğlu İskender için özel olarak inşa edildiğini gösteriyor.
Bağımsız uzmanlar elde edilen verilerin doğruluğunu onaylarken resmi kurumlar araştırmaların derinleştirileceğini bildiriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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