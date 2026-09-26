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2 Yıldır Kazdıkları Yer Büyük İskender’in 2 Bin 400 Yıllık Gizli Eğitim Yeri Çıktı

2 Yıldır Kazdıkları Yer Büyük İskender’in 2 Bin 400 Yıllık Gizli Eğitim Yeri Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 18:53
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Yunanistan’ın kuzeyinde yer alan antik Makedon kenti Mieza’da iki yıldır aralıksız sürdürülen arkeolojik kazılarda, tarih dünyasında heyecan uyandıran son derece önemli bir keşfe imza atıldı. Arkeologlar, yürütülen titiz çalışmalar sonucunda dünyaca ünlü filozof Aristoteles’in genç Büyük İskender ile Makedon soylularının çocuklarına ders verdiği tarihi okul kompleksini gün yüzüne çıkardı.

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Kaynak

Kaynak: https://greekreporter.com/2026/06/17/...
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MÖ 4. yüzyıla tarihlenen devasa komplekste öğrencilere ait binlerce yıllık kişisel eşyalar gün ışığına çıkarıldı.

MÖ 4. yüzyıla tarihlenen devasa komplekste öğrencilere ait binlerce yıllık kişisel eşyalar gün ışığına çıkarıldı.

Bugünkü Naousa kenti yakınlarında yer alan ve yaklaşık 30 dönümlük geniş bir alana yayılan kazı çalışmaları, Yunanistan Kültür Bakanlığı’nın emekli arkeolog Angeliki Kottaridi’nin başkanlığında yürütülüyor. Alan üzerinde gerçekleştirilen detaylı incelemelerde, dönemin mimari dokusunu yansıtan taş sıralı derslikler, zeminleri zarif mozaiklerle kaplanmış ziyafet salonları, spor alanı, stadyum ve 200 metre uzunluğunda üstü kapalı bir revak belirlendi. Mimari açıdan Kral II. Filip’in Aigai Sarayı ile büyük benzerlik gösteren yapıda, antik döneme ait sikkeler ve seramiklerin yanı sıra öğrencilerin eğitimde kullandığı bronz yazı kalemleri koruma altına alındı.

Tarihi kaynaklar devasa eğitim merkezinin Kral II. Filip tarafından oğlu İskender için özel olarak inşa edildiğini gösteriyor.

Tarihi kaynaklar devasa eğitim merkezinin Kral II. Filip tarafından oğlu İskender için özel olarak inşa edildiğini gösteriyor.

Söz konusu keşfin tarihsel arka planı, ünlü antik tarihçi Plutarkhos’un kaleme aldığı İskender’in Hayatı isimli esere dayanıyor. Dönemin koşulları incelendiğinde Makedonya Kralı II. Filip’in, oğlu İskender’in hem zihinsel hem de bedensel gelişimini desteklemek amacıyla bu özel kompleksi inşa ettirdiği anlaşılıyor. Eğitimin başladığı süreçte filozof Aristoteles kırklı yaşlarının başında bulunurken, gelecekte dünyayı fethedecek olan İskender ise henüz 13 yaşında bir genç olarak eğitim alıyordu.

Bağımsız uzmanlar elde edilen verilerin doğruluğunu onaylarken resmi kurumlar araştırmaların derinleştirileceğini bildiriyor.

Bağımsız uzmanlar elde edilen verilerin doğruluğunu onaylarken resmi kurumlar araştırmaların derinleştirileceğini bildiriyor.

Süreçte doğrudan yer almayan uluslararası tarihçiler ve uzmanlar da bölgeden gelen sevindirici haberleri büyük bir ilgiyle takip ediyor. ABD Nebraska Omaha Üniversitesi araştırmacılarından Jeanne Reames, elde edilen tüm mimari ve arkeolojik verilerin yapının II. Filip tarafından tahsis edilen okul olduğunu açıkça kanıtladığını vurguluyor. Yunanistan Kültür Bakanlığı yetkilileri ise tarihi yapının kimliğini tamamen kesinleştirmek adına alandaki kazı çalışmalarının ve bilimsel analizlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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