2 Yıldır Kazdıkları Yer Büyük İskender’in 2 Bin 400 Yıllık Gizli Eğitim Yeri Çıktı

Süreçte doğrudan yer almayan uluslararası tarihçiler ve uzmanlar da bölgeden gelen sevindirici haberleri büyük bir ilgiyle takip ediyor. ABD Nebraska Omaha Üniversitesi araştırmacılarından Jeanne Reames, elde edilen tüm mimari ve arkeolojik verilerin yapının II. Filip tarafından tahsis edilen okul olduğunu açıkça kanıtladığını vurguluyor. Yunanistan Kültür Bakanlığı yetkilileri ise tarihi yapının kimliğini tamamen kesinleştirmek adına alandaki kazı çalışmalarının ve bilimsel analizlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ediyor.