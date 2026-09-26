Türkiye’de Steam’deki 255 Oyun İçin Erişim Engeli Kararı Getirildi
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Türkiye’de Steam’de yer alan 255 oyunun mağaza sayfası hakkında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması yönünde karar verildi. EngelliWeb’in verilerine göre söz konusu kararların sayısı yaklaşık bir ayda 45’ten 255’e yükseldi.
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Bir ayda engel sayısı 5 kat arttı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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