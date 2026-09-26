Türkiye’de Steam’deki 255 Oyun İçin Erişim Engeli Kararı Getirildi

Hakkında karar verilen 255 oyun incelendiğinde, kararların büyük bölümünün yetişkin içerikli oyunlara yönelik olduğu görüldü. Oyunların 250’sinde Steam’in kendi derecelendirme sisteminde en az bir yetişkin içerik kategorisi bulunurken, 5 oyunda herhangi bir yetişkin içerik etiketi yer almıyor.

Karar verilen oyunların yüzde 98’inde genel yetişkin içeriği bulunuyor. Oyunların yüzde 88,6’sında az sıklıkta çıplaklık veya cinsel içerik, yüzde 85,1’inde sık çıplaklık veya cinsel içerik, yüzde 84,7’sinde ise yalnızca yetişkinlere yönelik cinsel içerik etiketi bulunuyor. Oyunların yüzde 14,1’inde ise sık şiddet veya kan içeriği yer alıyor.

Bir oyunda birden fazla etiket bulunabildiği için oranların toplamı yüzde 100’ü aşabiliyor. Steam, yetişkin içerik filtresi açık olan hesaplarda bu tür oyunların mağaza sayfalarına girilmeden önce kullanıcıya uyarı ekranı gösteriyor.