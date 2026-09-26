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Türkiye’de Steam’deki 255 Oyun İçin Erişim Engeli Kararı Getirildi

Türkiye’de Steam’deki 255 Oyun İçin Erişim Engeli Kararı Getirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 19:17
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Türkiye’de Steam’de yer alan 255 oyunun mağaza sayfası hakkında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması yönünde karar verildi. EngelliWeb’in verilerine göre söz konusu kararların sayısı yaklaşık bir ayda 45’ten 255’e yükseldi.

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Bir ayda engel sayısı 5 kat arttı.

Bir ayda engel sayısı 5 kat arttı.

EngelliWeb’in 27 Ağustos’ta yayımladığı verilere göre Steam’de hakkında erişim engeli kararı bulunan oyun sayısı 45’ti. Aradan geçen yaklaşık bir aylık sürede alınan yeni mahkeme kararlarıyla bu sayı 255’e ulaştı.

Kararlara rağmen söz konusu oyunların mağaza sayfaları Steam’de görüntülenmeye devam ediyor. Kararların Türkiye’de uygulanabilmesi için platformun ilgili içeriklerin erişimini Türkiye’den engellemesi gerekiyor. Steam ise hakkında karar verilen oyunları henüz Türkiye’deki kullanıcıların erişimine kapatmadı.

Yetişkin içerikli oyunlar mercek altında.

Yetişkin içerikli oyunlar mercek altında.

Hakkında karar verilen 255 oyun incelendiğinde, kararların büyük bölümünün yetişkin içerikli oyunlara yönelik olduğu görüldü. Oyunların 250’sinde Steam’in kendi derecelendirme sisteminde en az bir yetişkin içerik kategorisi bulunurken, 5 oyunda herhangi bir yetişkin içerik etiketi yer almıyor.

Karar verilen oyunların yüzde 98’inde genel yetişkin içeriği bulunuyor. Oyunların yüzde 88,6’sında az sıklıkta çıplaklık veya cinsel içerik, yüzde 85,1’inde sık çıplaklık veya cinsel içerik, yüzde 84,7’sinde ise yalnızca yetişkinlere yönelik cinsel içerik etiketi bulunuyor. Oyunların yüzde 14,1’inde ise sık şiddet veya kan içeriği yer alıyor.

Bir oyunda birden fazla etiket bulunabildiği için oranların toplamı yüzde 100’ü aşabiliyor. Steam, yetişkin içerik filtresi açık olan hesaplarda bu tür oyunların mağaza sayfalarına girilmeden önce kullanıcıya uyarı ekranı gösteriyor.

Platformlara yeni sorumluluklar geliyor.

Platformlara yeni sorumluluklar geliyor.

Dijital oyun platformlarına yönelik yeni hukuki düzenlemeler 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girecek. 7578 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesiyle 5651 sayılı Kanun’a eklenen düzenleme kapsamında, Türkiye’den günlük 100 binden fazla erişim alan yurt dışı merkezli oyun platformlarının Türkiye’de gerçek veya tüzel kişi temsilci ataması zorunlu olacak.

Temsilciler, resmi kurumlar, Erişim Sağlayıcıları Birliği ile adli ve idari makamlardan gelen bildirim ve taleplerin yerine getirilmesinden sorumlu olacak. Düzenlemeyle birlikte oyunların yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi, usulüne uygun sınıflandırılmayan içeriklerin sistemden çıkarılması ve ebeveyn kontrol araçlarının sunulması da zorunlu hale gelecek.

Para cezası ve bant daraltma gündemde.

Para cezası ve bant daraltma gündemde.

Yeni yükümlülükleri yerine getirmeyen platformlar için aşamalı yaptırım uygulanacak. İlk aşamada, yapılan bildirimden itibaren 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara 1 milyon ila 10 milyon lira arasında idari para cezası verilecek.

İlk cezanın tebliğinden sonra ihlalin 30 gün daha devam etmesi halinde ikinci aşamada 10 milyon ila 30 milyon lira arasında para cezası uygulanacak. Buna rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sulh ceza hâkimliğine başvurularak internet trafiğinin bant genişliğinin yüzde 30 oranında daraltılması talep edilebilecek.

Mahkeme kararının uygulanmasından sonraki 30 gün içinde de ihlalin devam etmesi halinde bant genişliği daraltma oranı yüzde 50’ye kadar çıkarılabilecek. Söz konusu yaptırımların uygulanması için kanunda belirtilen bildirim, yasal süre ve mahkeme süreçlerinin tamamlanması gerekecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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