Netanyahu'nun Danışmanından Skandal Hata: Claude ile Kurulan Gizli Basın Takip Sistemi İfşa Oldu

Ortaya çıkan kodlara göre sistem, her 90 saniyede bir önem derecesine göre sıralanmış yaklaşık 50 haber kaynağını tarıyor ve ardından özel WhatsApp gruplarına bildirim gönderiyor. Gruplardan birine yalnızca Sara Netanyahu ile ilgili haberler, diğerine ise Başbakan ve Likud Partisi hakkındaki haberler yönlendiriliyor. Takip sisteminin mevcut versiyonunun 1 Eylül'den bu yana kesintisiz çalıştığı ve 19 binin üzerinde tarama gerçekleştirdiği tespit edildi.