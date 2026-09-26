Netanyahu'nun Danışmanından Skandal Hata: Claude ile Kurulan Gizli Basın Takip Sistemi İfşa Oldu
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ekibinden bir isim, bu kez bir yazılım hatasıyla gündemde. Başbakan ve eşi için yapay zeka destekli bir sistem kurduğu ortaya çıkan danışmanın dikkatsizliği, sistemin tüm işleyişini gizli kalması gereken ayrıntılarıyla birlikte gün yüzüne çıkardı.
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Netanyahu için özel bir takip sistemi kuruldu.
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Kaynak kodları açıkta unutuldu.
Haber kaynakları 90 saniyede bir taranıyor.
Takip listesindeki öncelik sırası ortaya çıktı.
Netanyahu yanlısı kanallar alt sıralarda kaldı.
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Urich için bu ilk skandal değil.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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