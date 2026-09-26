article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Netanyahu'nun Danışmanından Skandal Hata: Claude ile Kurulan Gizli Basın Takip Sistemi İfşa Oldu

Netanyahu'nun Danışmanından Skandal Hata: Claude ile Kurulan Gizli Basın Takip Sistemi İfşa Oldu

İsrail Yapay Zeka
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 17:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ekibinden bir isim, bu kez bir yazılım hatasıyla gündemde. Başbakan ve eşi için yapay zeka destekli bir sistem kurduğu ortaya çıkan danışmanın dikkatsizliği, sistemin tüm işleyişini gizli kalması gereken ayrıntılarıyla birlikte gün yüzüne çıkardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Netanyahu için özel bir takip sistemi kuruldu.

Netanyahu için özel bir takip sistemi kuruldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu için yapay zeka modeli Claude kullanılarak oluşturulan özel bir basın takip sistemi ortaya çıktı. Başbakanın basın danışmanı Yonatan Urich tarafından kurulan sistemin, medya kuruluşlarını her 90 saniyede bir tarayarak ikili hakkındaki haberleri WhatsApp üzerinden anlık olarak bildirdiği öğrenildi.

Kaynak kodları açıkta unutuldu.

Kaynak kodları açıkta unutuldu.

Haaretz gazetesinin haberine göre sistem, basın kuruluşlarının yanı sıra belirli siyasetçilerin ve partilerin paylaşımlarını da izleyen yapının kaynak kodlarının Urich tarafından internette herkesin erişimine açık halde unutulmasıyla ifşa oldu. Takip sistemini yazılım platformu GitHub'a yükleyen Urich'in kodu herkese açık bıraktığı, açığın ancak gazetenin Başbakanlık Ofisi'ne soru yöneltmesinin ardından kapatıldığı belirtildi.

Haber kaynakları 90 saniyede bir taranıyor.

Haber kaynakları 90 saniyede bir taranıyor.

Ortaya çıkan kodlara göre sistem, her 90 saniyede bir önem derecesine göre sıralanmış yaklaşık 50 haber kaynağını tarıyor ve ardından özel WhatsApp gruplarına bildirim gönderiyor. Gruplardan birine yalnızca Sara Netanyahu ile ilgili haberler, diğerine ise Başbakan ve Likud Partisi hakkındaki haberler yönlendiriliyor. Takip sisteminin mevcut versiyonunun 1 Eylül'den bu yana kesintisiz çalıştığı ve 19 binin üzerinde tarama gerçekleştirdiği tespit edildi.

Takip listesindeki öncelik sırası ortaya çıktı.

Takip listesindeki öncelik sırası ortaya çıktı.

Kodlar, Netanyahu cephesinin hangi basın kuruluşlarını daha yakından takip ettiğini de ortaya koydu. Sistemin öncelik listesinde gazeteci Amit Segal, Kanal 12, Ynet, Mako ve Kan 11 zirvede yer aldı. Urich'in bu isimler için sisteme 'Onların ifadeleri doğrudan haber maddesidir' talimatını verdiği aktarıldı.

Netanyahu yanlısı kanallar alt sıralarda kaldı.

Netanyahu yanlısı kanallar alt sıralarda kaldı.

Listenin ikinci kategorisinde Haaretz, Kanal 13 ile gazeteciler Dafna Liel ve Michael Shemesh bulunurken, Netanyahu'yu destekleyen yayın çizgisiyle bilinen Kanal 14, Hamoked ve Yinon News gibi mecraların ise listenin alt sıralarına yerleştirildiği görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Urich için bu ilk skandal değil.

Urich için bu ilk skandal değil.

Urich'in adı daha önce de sızıntı skandallarıyla gündeme gelmişti. Danışman, orduya ait gizli belgeleri izinsiz şekilde Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerine sızdırdığı suçlamasıyla Kasım 2024'ten bu yana ulusal güvenliğe zarar vermekten yargılanıyor. Urich'in adı, iki yıl önce ortaya çıkan ve Katargate olarak bilinen sızıntı skandalında da geçmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın