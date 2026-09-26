Kötü Transferde Başka Bir Aşama: Beşiktaş’ın Eski Oyuncusu Daniel Amartey 2 Yıldır Kulüpsüz
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Beşiktaş'tan sonra hiçbir yere imza atmadı.
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Beşiktaş 3 milyon Euro tazmimat ödemişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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