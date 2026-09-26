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Kötü Transferde Başka Bir Aşama: Beşiktaş’ın Eski Oyuncusu Daniel Amartey 2 Yıldır Kulüpsüz

Kötü Transferde Başka Bir Aşama: Beşiktaş’ın Eski Oyuncusu Daniel Amartey 2 Yıldır Kulüpsüz

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 19:34
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Beşiktaş’ın 2023 yılında kadrosuna kattığı Daniel Amartey’in kariyerindeki dikkat çeken durum ortaya çıktı. Ganalı savunma oyuncusu, Siyah-Beyazlılardan ayrıldığı Eylül 2024’ten bu yana herhangi bir kulüple sözleşme imzalamadı.

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Beşiktaş'tan sonra hiçbir yere imza atmadı.

Beşiktaş'tan sonra hiçbir yere imza atmadı.

2023-24 sezonunda büyük umutlarla Beşiktaş’a transfer olan 31 yaşındaki stoper, takımda beklenen performansı sergileyemedi. Amartey, 2024-25 sezonunun başında Siyah-Beyazlılarla yollarını ayırdı.

Ganalı futbolcu, Beşiktaş’tan ayrılmasının ardından geçen yaklaşık iki yıllık süreçte yeni bir takım bulamadı ve kariyerine kulüpsüz olarak devam etti.

Beşiktaş 3 milyon Euro tazmimat ödemişti.

Beşiktaş 3 milyon Euro tazmimat ödemişti.

Beşiktaş, 2023 yılında Amartey’i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Ancak deneyimli savunma oyuncusuyla yolların ayrılması sırasında kulüp tarafından 3 milyon euro tazminat ödemesi yapıldı.

Amartey böylece Beşiktaş'tan ayrıldığı Eylül 2024'ten bu yana herhangi bir kulüpte forma giymeden kariyerini sürdürüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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