Kötü Transferde Başka Bir Aşama: Beşiktaş’ın Eski Oyuncusu Daniel Amartey 2 Yıldır Kulüpsüz

Beşiktaş, 2023 yılında Amartey’i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Ancak deneyimli savunma oyuncusuyla yolların ayrılması sırasında kulüp tarafından 3 milyon euro tazminat ödemesi yapıldı.

Amartey böylece Beşiktaş'tan ayrıldığı Eylül 2024'ten bu yana herhangi bir kulüpte forma giymeden kariyerini sürdürüyor.