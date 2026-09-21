Sevgili Yay, ilişkisi olan Yaylar ufkunu genişletecek bir sohbet ya da planın bugün ortaya çıkabileceğini, birlikte yeni bir şey denemenin ikisini de heyecanlandıracağını görebilir; Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu uyum bu isteği güçlendiriyor.

Bekar Yaylar ise hiç beklemediği bir ortamda biriyle tanışmasının sürpriz olmayacağını fark edebilir; plansız bir anda gelişen bu tanışıklık bugün onu şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…