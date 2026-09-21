Sevgili Yay, eğitim, seyahat ya da yayıncılıkla ilgili bir fırsat bugün kapını çalabilir; Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu uyum tam da senin alanında parlıyor. Uzak bir yerden gelen bir teklife açık olman bugün seni şaşırtacak bir kapı açabilir.

Maddi olarak yeni bir alana yatırım yapma fikri bugün cazip görünebilir. Heyecanına kapılmadan önce rakamları bir kez daha kontrol etmen yeterli.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Yaylar, ufkunu genişletecek bir sohbet ya da planın bugün ortaya çıkabileceğini, birlikte yeni bir şey denemenin ikisini de heyecanlandıracağını görebilir. Bekar Yaylar ise hiç beklemediği bir ortamda biriyle tanışmasının sürpriz olmayacağını fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…