Sevgili Yay, gün içinde Ay'ın Akrep'teki son etkisi sizi normalden daha içine kapanık tutabilir; kariyerde büyük resmi görmek biraz zorlaşabilir. Akşam Ay'ın kendi burcunuza geçmesiyle birlikte enerjiniz, iyimserliğiniz ve netliğiniz geri geliyor; gün akşama doğru tam anlamıyla sizin lehinize dönüyor.

Para konusunda gün içinde temkinli davranmanız gerekebilir; akşama doğru iyimserliğiniz artıyor, ama büyük bir vaade hemen inanmadan önce hesap kitap yapmayı ihmal etmeyin.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Yaylar gün içinde partnerinden istediği alanı tanımlamakta zorlanabilir; akşam saatleri bu konuşma için çok daha uygun bir zemin sunuyor. Bekar Yaylar için ufuk genişliyor; tanıdık çevrenin dışından, belki farklı bir şehirden ya da yabancı bir ortamdan biri dikkatinizi çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…