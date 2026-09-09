Sevgili Yay, bugün biraz kendi programına dönmek isteyebilirsin. Sen hareketi ve yeni şeyleri seversin ama her gün dışarıda olmak, herkesin planına yetişmek zorunda değilsin. Son birkaç gündür programın doluysa bugün bir daveti reddedip yarım kalan işlerini tamamlamak sana düşündüğünden daha iyi gelebilir. Bir akşamı boş bırakmak hayatı kaçırmak sayılmaz.

Para konusunda uzun zamandır aklının bir köşesinde duran bir masrafı hatırlayabilirsin. Önümüzdeki günlerde ödenecek bir şey varsa şimdiden ne kadar ayırman gerektiğine bak. Son dakika hesabı yapmak yerine önceden bilmek işini kolaylaştırır.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bugün aranızda yaşanan bazı şeyleri herkesle paylaşmak istemeyebilirsin. Venüs’ün Akrep’e geçişi biraz daha kendi dünyanda kalma isteğini artırırken kafana takılan bir konuyu başkalarına anlatmadan önce karşındakiyle konuşman daha doğru olabilir. Hayatında biri yoksa geçmişte konuştuğun biri yeniden ortaya çıkabilir. Mesaj geldi diye eski hikayeye dönme; önce sen hala aynı yerde misin, ona bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…