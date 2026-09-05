Sevgili Yay, bazı şeyleri tek başına taşımak istemediğini fark edebilirsin. Ay’ın Yengeç’teki ilerleyişi kime ne kadar güvendiğini düşünmene neden olurken bir süredir içine attığın bir mesele varsa bunu yakın olduğun biriyle paylaşmak isteyebilirsin. Yalnız kime anlattığına dikkat et; seni gerçekten dinleyen biriyle konuşmak başka, sırf merak ettiği için soru soran birine her şeyi anlatmak başka.

Başka biriyle birlikte ödediğin bir masrafı konuşmanız gerekebilir. Ev kirası, ortak alınan bir şey ya da bölüştüğünüz başka bir ödeme arttıysa “bu ay da böyle olsun” deyip geçmeyin; kimin ne kadar vereceğini önceden belirleyin. Hesabı son güne bırakmazsanız gereksiz bir tartışmanın da önüne geçersiniz.

Peki ya aşk? Bir ilişkin varsa aranızdaki güven meselesi senin için daha önemli olabilir. Seni rahatsız eden bir davranış varsa suçlayarak başlamak yerine neye takıldığını anlat; böylece konuşma daha baştan tartışmaya dönmez. Bekarsan kolay kolay herkese anlatmadığın bir şeyi biriyle paylaşırken bulabilirsin kendini. Bu yakınlık hoşuna gitse bile bir günde bütün özelini anlatman gerekmiyor; birbirinizi tanıdıkça zaten konuşacak çok şeyiniz olur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…