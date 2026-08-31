Sevgili Yay, 1 Eylül gününde tüm dikkatiniz ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız ve anlaşmalarınız üzerinde toplanıyor. İş hayatında tek başınıza hareket etmek yerine bir partnerle veya ekiple hareket etmek size başarı getirecek. Yeni sözleşmeler veya iş birliği fırsatları kapınızı çalabilir.

Finansal açıdan ortaklı işlerden elde edilecek gelirler veya eşinizin bütçesindeki olumlu gelişmeler sizin de elinizi rahatlatabilir. Yine de hukuki veya resmi evraklara dayalı parasal süreçlerde maddeleri dikkatle okumanızda yarar var.

Aşk hayatınızda tam bir denge ve uyum arayışındasınız. İlişkisi olan Yaylar partneriyle romantik bir gün geçirebilir ve geleceğe dair ortak kararlar alabilir. Bekarsanız, tam da aradığınız kriterlere sahip biriyle ciddi bir ilişkiye adım atma şansınız yüksek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…