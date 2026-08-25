Sevgili Yay, bugün iş hayatında dikkatler üzerinde olabilir. Sana önemli bir sorumluluk verilebilir ya da yürüttüğün bir işin sonucu senden beklenebilir. Akşam Güneş-Plüton açısı iletişimi daha hassas hale getiriyor. Sıradan olduğunu düşündüğün bir cümle karşındaki kişi tarafından beklediğinden daha ciddi algılanabilir; özellikle önemli konuşmalarda sözlerini biraz daha dikkatli seçmen iyi olur.

Maddi konularda mesleğinle ilgili olumlu bir gelişme yaşanabilir. Bunun ardından kısa bir yolculuk ya da ulaşım gideri hesabına eklenebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, şaka niyetine söylediğin bir söz partnerinin hassas olduğu bir yere dokunabilir. “Yanlış anladın” demek yerine neden rahatsız olduğunu dinlemek tartışmanın büyümesini önleyebilir. Bekarsan, devam eden bir mesajlaşmada karşındaki kişi daha kişisel bir konu açabilir; sohbetin yüzeysel flörtten çıkıp birbirinizi gerçekten tanımaya doğru ilerlediğini görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…