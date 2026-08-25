Sevgili Yay, bugün aşk hayatında kelimelerin ağırlığı normalden fazla olabilir. İlişkin varsa, düşünmeden söylediğin bir söz partnerinin hassas olduğu bir noktaya dokunabilir. “Yanlış anladın” demek yerine neye kırıldığını dinlemek çok daha fazla işe yarar.

Bekarsan, hafif başlayan bir mesajlaşma bir anda daha kişisel bir konuya dönebilir. Karşındaki kişi kendini açıyorsa sen de cevabını göndermeden önce ne söylemek istediğini iyi düşün; küçük bir ifade bile sohbetin yönünü değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…