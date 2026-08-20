Sevgili Yay, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, ilişkinin beraberinde getirdiği yükümlülükleri ve sorumlulukları gündeme taşıyor. İlişkin varsa, partnerinin senden beklentileri bugün sana biraz ağır gelebilir ve içinden uzaklaşmak geçebilir. Ay senin burcunda ilerliyor, yani özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacın bugün her zamankinden biraz daha güçlü olabilir. Ancak hemen uzaklaşmak yerine hissettiklerini açıkça konuşmalısın; “Bu beklenti şu an bana ağır geliyor” demek, ilişkinizde daha sağlıklı bir sınır oluşturabilir.

Bekarsan, yeni tanıştığın biri senden beklediğinden çok daha fazlasını talep edebilir. Daha yeni adım atılmışken geleceğe dair ciddi planlar yapan biri seni ürkütebilir. Kendi sınırlarını nazikçe ama son derece net bir biçimde korumalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…