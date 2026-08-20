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21 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.08.2026 - 18:01
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Yay ve yükselen Yay burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 21 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 

21 Ağustos Cuma günü Yay ve yükselen Yay burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, ilişkinin beraberinde getirdiği yükümlülükleri ve sorumlulukları gündeme taşıyor. İlişkin varsa, partnerinin senden beklentileri bugün sana biraz ağır gelebilir ve içinden uzaklaşmak geçebilir. Ay senin burcunda ilerliyor, yani özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacın bugün her zamankinden biraz daha güçlü olabilir. Ancak hemen uzaklaşmak yerine hissettiklerini açıkça konuşmalısın; “Bu beklenti şu an bana ağır geliyor” demek, ilişkinizde daha sağlıklı bir sınır oluşturabilir.

Bekarsan, yeni tanıştığın biri senden beklediğinden çok daha fazlasını talep edebilir. Daha yeni adım atılmışken geleceğe dair ciddi planlar yapan biri seni ürkütebilir. Kendi sınırlarını nazikçe ama son derece net bir biçimde korumalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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