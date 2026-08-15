Sevgili Yay, bugün aşk kalabalığın içinden geliyor. Ay ile Venüs senin arkadaşlık alanında buluşuyor ve bu buluşma sosyal hayatını renklendiriyor. İlişkin varsa, partnerinle arkadaşlarınızı görmek aranıza taze bir hava katacak. Baş başa kaldığınız rutin ortamlardan biraz sıyrılıp bugün kalabalık gruplara karışmak ilişkinize çok iyi gelecek.

Bekarsan, bir arkadaş buluşmasında tanışacağın biri seni şaşırtabilir. Ortak bir tanıdık üzerinden kurulan bağ sana baştan güven veriyor. Bugün tek başına evde kalmamalısın, çünkü kalbin dışarıda seni bekliyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…