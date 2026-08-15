Sevgili Yay, bugün gökyüzü seni dostlarının arasına gönderiyor. Ay ile Venüs senin arkadaşlık ve hedefler alanında buluşuyor ve bu buluşma sana neşeli bir gün vaat ediyor. İş hayatında bir bağlantı, bir dostun önerisi ya da bir grup içinden çıkan bir fikir seni ileri taşıyabilir. Dün uzaklardan gelen o güzel enerji bugün de sürüyor, o yüzden çevrenle paylaştığın her fikir karşılık bulabilir. Tek başına yürümek yerine bir ekiple hareket etmek işlerini yarı yarıya kolaylaştırır.

Maddi konularda ortak bir iş ya da bir tanıdık aracılığıyla gelen fırsat gündeminde. Bugün sosyal olmak sana doğrudan kazandırıyor. Bir kahve sohbetinde laf arasında geçebilecek bir iş birliği fikrini hemen not al, değerlendirmeye çok açık.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kalabalıklar sana yarıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle arkadaşlarınızı görmek aranıza taze bir hava katıyor. Birlikte kalabalık gruplara karışmak aranızı sıradanlıktan çıkarır. Bekar bir Yay burcu isen, bir arkadaş buluşmasında tanışacağın biri seni şaşırtabilir. Ortak dostların olduğu bir ortamda sürpriz bir çekim yakalayabilirsin. Bugün evde oturma, kalbin dışarıda seni bekliyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…