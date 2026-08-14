Sevgili Yay, bugün yöneticin Jüpiter kalbini uzaklara götürüyor! Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma senin ufuk açan alanında gerçekleşiyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte kuracağınız bir plan aranıza yepyeni bir heyecan getiriyor. Belki bir tatil, belki birlikte öğreneceğiniz bir şey, belki de sadece hiç gitmediğiniz bir yere yapılacak kısa bir yolculuk. Sen rutinde boğulan bir burçsun; ilişkine nefes aldıracak şey de tam olarak bu.

Bekarsan, senden bambaşka bir dünyadan gelen biri kalbini hızlandırabilir. Belki başka bir şehirden, belki farklı bir kültürden, belki de senin hiç bilmediğin bir alandan. Bu farklılık seni ürkütmemeli, tam tersine merakını beslemeli. Bugün tanımadığın olana kapını açmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…