Sevgili Yay, bugün yöneticin Jüpiter senin için çalışıyor! Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin ufuk açan alanında gerçekleşiyor. Yani bugün gelen fırsat uzaklardan geliyor. Belki başka bir şehirden bir teklif, belki bir eğitim imkânı, belki de yurt dışıyla bağlantılı bir iş. Kafandaki büyük hayal bugün gerçekten mümkün görünüyor, o yüzden “bana göre değil” deyip geçmemelisin.

Maddi konularda bereket geniş bir kapıdan giriyor. Bir eğitim, bir seyahat ya da farklı bir alanla ilgili bir yatırım sana uzun vadede kazandırabilir. Jüpiter cömert ama ölçüsüz, o yüzden hesabını iyi yapmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün ufkun genişliyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle birlikte kuracağınız bir plan aranıza yeni bir heyecan getiriyor. Bekar bir Yay burcu isen, senden bambaşka bir dünyadan gelen biri kalbini hızlandırabilir. Bugün kapını aç, çünkü sürpriz orada saklı… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…