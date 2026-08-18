Sevgili Yay, bugün kalbin sessizliğini koruyor. Ay en gizli alanında ilerliyor ve içe dönük halin sürüyor. İlişkin varsa, partnerinle sessiz bir gün geçirmek ikinize de iyi geliyor. Her gün bir şey konuşmak, bir konuyu çözmek zorunda değilsiniz. Bugün sadece yan yana olmak, aynı sessizliği paylaşmak bile aranızdaki bağı besliyor.

Bekarsan, içindeki duygu bugün de olgunlaşmaya devam ediyor. Bu hissi kimseyle paylaşmıyorsun ve doğrusu buna henüz gerek de yok. Bazı duygular anlatılmadan önce kendi içinde yer etmeli; bugün ona bu zamanı tanımalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…